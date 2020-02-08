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В Netflix назвали запрещенные к показу в ряде стран фильмы и сериалы

, 5:11 | Валентин Черников 16

Стриминговый сервис составил список лент, которые не допустили к эфиру по требованию иностранных властей.

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Фото, видео: Кадр из кинофильма "Цельнометаллическая оболочка", "Последнее искушение Христа", "Ночь живых мертвецов", "Мост"; Кадр из шоу "Патриотический акт с Хасаном Минхаджем"; www.globallookpress.com / Martin Klimek, Creativ Studio Heinemann

Netflix обнародовал список фильмов и шоу, запрещенных для показа по требованию иностранных властей, сообщает американское издание Variety. В публикации отмечается, что с 2015 по 2020 год стриминговый сервис насчитал девять таких случаев.

Больше всего запретов ввели власти Сингапура. В этом государстве к эфиру не допустили пять лент. Два фильма, которые пересматривают евангельские сюжеты: «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе и «Последнее похмелье» бразильской комик-группы Porta dos Fundos, а также три сериала, связанные с темой наркотиков.

Во Вьетнаме отвергли военную драму Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка», а в Германии — фильм ужасов «Ночь живых мертвецов» после письменного требования немецкой комиссии по защите молодежи.

В Саудовской Аравии удалили эпизод телешоу «Патриотический акт с Хасаном Минхаджем» из-за критики политики Эр-Рияда. А в Новой Зеландии классифицировали как «нежелательный» и потребовали снять с эфира документальный фильм «Мост» о попытках самоубийства.

Ранее 5-tv.ru писал, что нужно знать о премии «Оскар» 2020 года.

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