Фонтан высотой более 15 метров забил в жилом квартале японской Иокогамы

Мощный фонтан высотой более 15 метров забил в жилом квартале японского города Иокогама близ Токио, передает ТАСС. Кадры с извержением опубликовало японское общественное телевидение.

Как уточняет агентство, вода продолжает вырываться из-под земли и затапливать все вокруг. Рядом с местом ЧП находится открытый автосалон с дорогими спортивными иномарками.

На место происшествия прибывают спасательные службы и медики. О причинах коммунальной аварии и пострадавших пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Васильевском острове в Петербурге порвало трубу горячего водоснабжения. На месте происшествия работают коммунальщики. Близлежащие здания переведены на резервную схему теплоснабжения.