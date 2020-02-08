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  4. Фонтан высотой более 15 метров забил в жилом квартале японской Иокогамы

Фонтан высотой более 15 метров забил в жилом квартале японской Иокогамы

, 6:03 | Валентин Черников 34

Столп воды вырвался из земли возле автосалона с дорогостоящими иномарками.

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Фото, видео: YouTube / メロン鉄道チャンネル

Мощный фонтан высотой более 15 метров забил в жилом квартале японского города Иокогама близ Токио, передает ТАСС. Кадры с извержением опубликовало японское общественное телевидение.

Как уточняет агентство, вода продолжает вырываться из-под земли и затапливать все вокруг. Рядом с местом ЧП находится открытый автосалон с дорогими спортивными иномарками.

На место происшествия прибывают спасательные службы и медики. О причинах коммунальной аварии и пострадавших пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Васильевском острове в Петербурге порвало трубу горячего водоснабжения. На месте происшествия работают коммунальщики. Близлежащие здания переведены на резервную схему теплоснабжения.

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