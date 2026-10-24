Российский дизель направляется в США: демократы взялись за сделку Трампа

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Василиса Власова
Василиса Власова 24 0

К восточному побережью Атлантики уже направляются три первых танкера с отечественным дизтопливом.

Как американцы отреагировали поставки российского дизеля

Фото: Reuters/Manon Cruz

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Новак: Россия экспортирует 500 тысяч тонн дизеля в октябре

В октябре Россия может поставить 500 тысяч тонн дизеля в США и другие страны. Об этом проинформировал зампредседателя правительства РФ Александр Новак.

«В соответствии с ранее озвученными договоренностями по насыщению мирового дизельного рынка Россия обеспечит дополнительные поставки дизельного топлива на мировые рынки и в США. Запрет на экспорт дизеля ослаблен, компании в октябре могут экспортировать 500 тысяч тонн. Объем рассчитан исходя из полного обеспечения внутреннего рынка дизельным топливом», — отметил Новак.

Пока российские танкеры идут к берегам Атлантики, в американской прессе разгорается истерика. И вот тут стоит присмотреться к деталям: The Washington Post пишет не о том, что дизель подешевеет для американского потребителя, а о том, что демократы в Сенате готовы расследовать «сделку Трампа» по смягчению санкций. То есть людей, которые реально ждут снижения цен на заправках, в расчет не берут вовсе. 

«Демократы в Сенате США намерены расследовать сделку администрации Дональда Трампа, предусматривающую смягчение санкций против российского дизельного топлива», — говорится в статье The Washington Post.

Политический аспект вопроса в издании ставят на первый план.

«Конгресс ввел санкции в отношении российского дизельного топлива в 2022 году, после полномасштабного вторжения в Украину. Президент может отменить запрет только после достижения мирного соглашения на Украине и уведомления законодателей», — утверждают журналисты в материале.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин заявил о снижении цен на дизель в мире.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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