Пьете Омега-3 натощак? Врач предупредила о распространенной ошибке

5-tv.ru: эндокринолог назвала причины низкой эффективности Омега-3

Клиническое испытание Университета Южной Калифорнии с участием 365 человек из группы высокого риска болезни Альцгеймера показало: добавки Омега-3 не дали преимуществ перед плацебо. Результаты вызвали тревогу, но делать вывод, что рыбий жир бесполезен, — ошибка. Разберемся, почему в условиях клиники добавка не дала результата и как правильно использовать ее так, к чтобы она приносила максимальную пользу, с врачом-эндокринологом Анастасией Самойловой.

Первая причина — неправильный прием добавки.

«Если пациент принимает Омега-3 натощак или с низкой жировой диетой, коэффициент усвоения падает. Для эффективной работы добавка должна приниматься строго во время или сразу после приема пищи, содержащей жиры. Будь то яичный желток, сливочное масло или животный жир», — пояснила эксперт.

Может повлиять на результат и неправильно подобранная дозировка.

«В массовом сознании закрепились профилактические дозы 300, 500 или 800 мг. Этого достаточно для поддержания базового уровня у здорового человека, но для воздействия на нейровоспаление, когнитивный спад или для изменения состава клеточных мембран, нам требуются терапевтические дозы», — добавила Самойлова.

Третье, на что стоит обратить внимание — это качество самого Омега-3.

«Качество сырья определяет результат. Дешевые добавки представлены в форме этиловых эфиров. Для их расщепления организму требуется дополнительная энергия и высокая кислотность желудка. С возрастом эти функции снижаются», — объяснила эндокринолог.

По словам врача, золотой стандарт — это ратифицированная триглицеридная форма Омега-3, та, которая содержится в рыбе. Если эта форма не указана на этикетке — знайте, что производитель сэкономил.

Влияет на общую картину и то, с чем вы принимаете Омега-3.

«В первую очередь, это витамин D, который выступает регулятором клеточного гамеостаза. Также критически важен магний, так как он модулирует реакцию организма на стресс и уровень кортизола», — рассказал эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие продукты изо дня в день повышают риск инфаркта. Даже кажущиеся полезными и привычными продукты могут нести скрытую опасность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.