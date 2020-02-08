Правнук Сталина исчез после угроз убийством из-за квартиры в центре Москвы

Правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаада и его супруга Наталья, оба инвалиды по слуху, проживавшие в самом центре Москвы, таинственным образом исчезли. Тревогу забил отец 49-летнего мужчины — гражданин Алжира Хосина Бенсаада, который приехал в Москву в 1962 году учиться в Институте дружбы народов имени Патриса Лумумбы и познакомился с внучкой Сталина Галиной (дочерью старшего сына генералиссимуса — Якова Джугашвили).

Впоследствии пара поженилась, и молодой семье отошла квартира в районе Китай-город площадью 80 квадратных метров, рыночная стоимость которой начинается от 30 миллионов рублей.

Селим, родившийся глухим, всю жизнь проживал на этой жилплощади в доме, где ранее селили сотрудников НКВД.

Хосин лишь изредка приезжал к своей семье, а Галина последние годы болела раком, после ее кончины в 2007 году стало известно, что в завещании она отписала практически все супругу, пишет KP.RU. Сейчас квартира в долях принадлежит Селиму и его отцу-алжирцу.

Хосин Бенсаада утверждает, что его сын с супругой буквально «испарилась» из московской квартиры около двух месяцев назад. По его словам, он видел Селима последний раз в сентябре прошлого года. Кроме того, муж внучки Сталина сообщил, что получил от своего сына сообщение, в котором тот попросил перестать с ним общаться и обращаться по всем вопросам к его адвокату, пишет Teleprogramma.pro. В то же время сообщалось, что правнук Сталина стал получать угрозы убийством от отца из-за неподеленной квартиры.

Вместе с тем, полиция сообщила, что Селим Бенсаад вышел на связь и никуда не пропадал, а заявление его отца — это «семейные разборки».

О другом правнуке Сталина — Виссарионе Джугашвили (внуке Якова Джугашвили), известно, что он режиссер, и около 15 лет живет в Нью-Йорке. Еще одна внучка генералиссимуса, Крис Эванс, тоже живет в США, в городе Портленд, но ни слова не понимает по-русски, напоминает URA.RU.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшая сожительница заслуженного артиста РФ Дмитрия Когана намерена получить его наследство.