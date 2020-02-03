Бывшая сожительница скрипача Когана намерена получить его наследство

Бывшая сожительница заслуженного артиста РФ Дмитрия Когана намерена получить его наследство.

Как стало известно 5-tv.ru, гражданка Окунева состояла со скрипачом в близких отношениях. Когда женщина забеременела, пара решила расстаться.

В 2013 году бывшая возлюбленная музыканта родила близнецов. Мужчина на протяжении длительного времени не признавал сыновей. Несмотря на это, якобы незадолго до смерти Дмитрий Коган захотел увидеться с мальчиками, но не успел.

Мать сыновей музыканта решила побороться за его наследство и вступила в противостояние с семьей артиста.

Родственники Дмитрия Когана обратились за помощью в правоохранительные органы по факту мошенничества. Проводится проверка.

Музыкант скончался 29 августа 2017 года в Москве на 39-м году жизни после продолжительной болезни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наследники Пороховщикова распродали его имущество и выбросили архивы.