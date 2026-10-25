Бабушка тоже выгорает: как любовь к внукам превращается в нервное истощение

Что такое синдром выгоревшей бабушки и как не довести себя до истощения

Международное издание Psychologies недавно затронуло тему «бабушкиного выгорания». Суть в том, что помощь с внуками порой незаметно обрастает статусом ежедневной обязанности — без выходных и отпусков. Женщины в возрасте отказываются от отдыха и собственных планов, а порой и откладывают визиты к врачу. Почему забота о внуках стала в тягость, разбираемся в новом материале 5-tv.ru.

Что такое «бабушкино выгорание»?

Официального статуса у так называемого «бабушкиного выгорания» нет: «синдром истощенно бабушки» — не строка из медицинского справочника, а термин, которым пользуются психологи. За ним стоит вполне конкретное состояние: пожилая женщина, изо дня в день помогающая с внуками, постепенно теряет и физические, и эмоциональные силы, поскольку собственные потребности у нее неизменно и неумолимо уходят на задний план. Термин описывает ситуацию с редкими выходными с внуками и не разовую помощь детям, оказавшимся в трудной ситуации. Настоящая проблема начинается там, где бабушка превращается в главного человека по уходу за ребенком.

Как проявляется выгорание у бабушки?

Симптомы обычно нарастают незаметно, и их легко списать на возраст или временные сложности. Но есть признаки, на которые стоит обратить внимание. Прежде всего — усталость, которая не проходит после отдыха. Даже после полноценного сна бабушка чувствует себя разбитой, а с утра уже с тяжестью думает о том, что снова нужно ехать к внукам. К этому добавляются физические недомогания: появляются или обостряются боли в спине и суставах, частые головные боли, нарушения сна. Внутри смешиваются любовь и раздражение. Бабушка может сердиться на ребенка из-за шума и капризов, а потом сильно винить себя за эти эмоции. Собственное время постепенно исчезает: встречи с друзьями отменяются, любимые занятия откладываются, а о поездке или спокойном выходном остается только мечтать. Напряженными становятся и отношения с близкими — разговоры все чаще сводятся к тому, кто заберет ребенка или кто сегодня с ним посидит. А общение с внуками, которое раньше приносило радость, теперь не вызывает никаких эмоций.

Причины синдрома истощенной бабушки

Чаще всего отправной точкой становится доброе желание бабушки прийти на помощь к детям: родители заняты на работе, в детский сад не устроиться — и бабушка соглашается посидеть с внуками временно. Однако постепенно эта помощь становится постоянной, а возможности сказать «нет» или просто сделать паузу уже нет. Среди причин — отсутствие ясных договоренностей о том, сколько часов в неделю бабушка готова проводить с внуками и в какие дни. Сюда же добавляется чувство вины при мысли об отказе. Нередко не хватает поддержки и от других членов семьи, которые не делят обязанности. И наконец, свою роль играют личные особенности бабушки: сильная эмпатия, перфекционизм, стремление быть «идеальной». Мол, не первое поколение воспитали, всегда справлялись.

Как помочь бабушке

Заметив у себя или близких такие признаки, не отмахивайтесь от них. Вот что стоит сделать.

Во-первых, признайте: состояние выгорания — это нормально для всех людей. Любить внуков и при этом уставать — не противоречие. Помощь семье не должна оборачиваться проверкой на самоотверженность.

Во-вторых, обсудите ситуацию с близкими — спокойно, без обвинений. Вместе решите, какой объем помощи вам реально по силам, в какие дни и часы вы готовы участвовать.

В-третьих, найдите способы восстанавливаться: вернуться к хобби, встречаться с друзьями, планировать личное время. Если симптомы сильно мешают жить, стоит обратиться к психологу.

Страдает вся семья

Постоянная усталость бабушки сказывается не только на ней самой — меняются и ее отношения с внуками, и с их родителями. Ребенку рядом нужен не просто взрослый, а человек, у которого хватает сил играть, разговаривать и спокойно реагировать на капризы. Измотанной бабушке это дается все труднее: она чаще раздражается, торопит внука или одергивает его по пустякам. И в итоге страдают оба. Родители тоже не всегда осознают, насколько тяжело приходится их маме. Если бабушка годами справлялась и почти не жаловалась, ее помощь начинает восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Она молчит, чтобы никого не обидеть, взрослые дети не задают вопросов — и накопленная усталость постепенно оборачивается обидой. В результате под угрозой оказываются именно те отношения, которые все хотели сохранить. Чаще всего никто не собирался пользоваться бабушкой или причинять ей боль — просто семья привыкла к удобному порядку и не заметила, какой ценой он держится.

Звездные бабушки, которые устали от внуков

Внучка Селин сильно утомляет певицу Валерию (настоящее имя — Алла Перфилова — прим. ред.) — об этом артистка призналась сама. Больше всего ее выматывают подвижные игры с малышкой. Когда Селин родилась, Валерия с мужем Иосифом Пригожиным были на карантине в Дубае и постоянно звонили сыну, чтобы помочь с новорожденной. При этом певица подчеркивала, что очень любит внучку и старается выручать ее родителей, когда выдается свободный выходной. Она также отмечала, что придерживается здорового образа жизни и не балует ребенка сладостями — чтобы не создавать у него ассоциаций с чем-то запретным.

Другой пример — мать рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов — прим.ред.), которая боится остаться ненужной для внуков. Симона Юнусова, мать рэпера Тимати, в личном блоге рассуждала о том, что подписчики советуют ей «заняться своей жизнью и оставить внуков в покое». Она призналась, что устала от длительных отношений, в которых ей приходилось «ухаживать, готовить, лечить», и что ее пугает перспектива остаться одной, когда старшая внучка Алиса вырастет и перестанет в ней нуждаться.

Это — признак эмоционального истощения от роли постоянной помощницы и страха потерять эту роль.

Американская актриса Мелисса Гилберт, известная по сериалу «Маленький домик в прерии», имеет восемь внуков. Она прямо говорила о физической нагрузке от ухода за ними и назвала этот опыт «физически опустошительным».

По ее словам, провести более четырех-пяти часов с двухлетним ребенком — это физически опустошительно:

«Это как семь занятий горячей йогой подряд в душной комнате», — отмечала женщина.

Она также упомянула, что после того, как понянчила двухлетнего внука одна, ей пришлось «поспать час, чтобы восстановиться».

Однако актриса подчеркивает: в отличие от воспитания собственных детей, у бабушек и дедушек «нет стресса» — можно «играть, веселиться и возвращать детей».

Крис Дженнер, мать семьи Кардашьян, бабушка 13-ти внуков, однако она открыто заявила, что не собирается быть бабушкой в традиционном понимании — с бесконечными «нянчанием».

«Я часто говорю себе, что должна быть такой бабушкой, которая приглашает внуков на ужин раз в месяц, чтобы узнать, как у них дела в школе. Но я поняла, что если так делать, мне придется потратить полмесяца только на ужины с внуками. Нет, я не буду этого делать. Они этого от меня не получат», — заявляла она.

Она также полушутя заметила, что если пообещает каждому внуку по машине, то «разорится» — несмотря на состояние в 500 миллионов долларов. Ее позиция — скорее сознательное ограничение «вложений времени и денег», чем физическое истощение, но она тоже отражает отказ известной личности от традиционной роли бабушки, которая «нянчит внуков».

Крис даже намеренно отказывается от обращения «бабушка». Внуки зовут ее «Лави» — что-то вроде «любимая». Это часть ее стремления оставаться в образе молодой и деятельной бизнес-вумен, не связывая себя с возрастом и привычными ролями.

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