«У нас будет ребенок»: Айза озадачила фанатов постом, посвященным Иде Галич

Бизнесвумен и телеведущая Айза Анохина вызвала недоумение у подписчиков новым постом в Instagram. Знаменитость разместила совместное фото с блогером Идой Галич, которая накануне стала мамой. Звезда прикрепила к снимку проникновенный пост с поздравлением Иде.

«В этот день ты мне рассказала, что у нас будет ребенок. А вчера, я плакала, когда Леон появился на свет! Идончик @galichida ты лучшая мама! Я люблю тебя! Еще раз поздравляю вас с Аланчиком с новой жизнью! И уже мечтаю вас всех обнимать», — написала звезда.

Блогер поспешила ответить знаменитости и поблагодарить ее за поддержку в важный период в ее жизни.

«Спасибо тебе, что всю беременность была рядом, моя любовь», — трогательно ответила Ида.

Instagram @aizalovesam

Подписчики Анохиной не поняли, почему Айза указала, что «у нас будет ребенок» и откуда она знает, какой именно мамой будет Ида, если в семье блогера сын Леон — первенец.

«А вы и Идой родственники?»

«Может у Вас, а не у нас»;

«Это ваша сестра?»

«А откуда ты знаешь, что она лучшая мама? Она же только родила», — прокомментировали подписчики.

Также пользователи сети адресовали теплые слова молодой маме и выразили восхищение трогательному посту Айзы.

«Такое милое поздравление»;

«Очень рада за Иду!!!»

«Милота», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Айза Анохина высказалась о своем характере.