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Ида Галич впервые стала мамой — фото

, 18:59 | Мия Субботина 1 787

Знаменитость опубликовала серию снимков с новорожденным сыном в соцсети.

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Фото, видео: Instagram @galichida

Instagram-блогер Ида Галич родила сына. Об этом молодая мама сообщила лично на своей странице в Instagram.

«Басиев Леон Аланович. 9:47 утра. 3880 килограммов, 52 сантиметра. Это лучший день в моей жизни! Мы так все тебя любим, сын! Мы с папой всегда будем рядом!» —  написала блогер.

К посту Ида прикрепила фотографии новорожденного малыша. Также автор снимков запечатлел супруга знаменитости Алана Басиева и родителей звезды с малышом на руках. В семье блогера малыш стал первенцем.

Instagram @galichida

Поклонники поспешили оставить трогательные поздравления молодой семье под постом Иды.

«Поздравляю, пускай растет здоровым и счастливым»;

«Поздравляем с рождением сладкого пупса»;

«Счастливые! Здоровья вам», — написали фолловеры.

Ранее Галич сообщала, за время беременности она поправилась на 16 килограммов, однако чувствовала себя прекрасно за исключением повышенной утомляемости.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ида Галич пожаловалась Собчак на хамское поведение Бузовой.

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