«Я мужик и мне это чертовски нравится»: Айза Анохина о своем характере

Бывшая супруга рэп-исполнителя Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Айза Анохина дала откровенное интервью, в котором рассказала о своей жизненной позиции и взглядах на романтические отношения. Певица призналась, что не согласна с распространенным стереотипом о том, что женская сила заключается в слабости. По мнению поп-дивы, представительницы прекрасного пола должны быть, прежде всего, естественными. Например, сама звезда не скрывает, что ее характер больше похож на мужской, чем на типичный женский.

«Всегда себя считала больше мужчиной, чем женщиной. А если серьезно, совсем не согласна с тем, что сила в слабости. Не хочу прогибаться под мужчину, чтобы ему было комфортно, потому что я слабая. Нет, пусть уж лучше они дотягиваются до меня. Я считаю, что сила женщины — в естественности.<…> Так что да, я мужик! И мне это чертовски нравится. Хотя на самом деле приходится только делать вид», — призналась светская львица в беседе с OK.Magazine.ru

Говоря о романтических отношениях, Айза отметила, что самым главным в них, несомненно, является любовь. Она убеждена, что партнеры должны поддерживать друг друга и делиться переживаниями, а не копить обиды в душе и ревновать без повода.

«Одной любви недостаточно. Важно уметь открыто и искренне общаться друг с другом. Делиться недовольством, не копить обид. Для меня также очень важна поддержка. <…> Я не люблю всплесков ревности, излишних проявлений негативных эмоций и всего такого. <…> Любить — это очень круто», — заключила Анохина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Айза Анохина заразилась опасным вирусом во время съемок в Камбодже.