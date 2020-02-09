Будущее Конституции: о чем говорил Путин с общественностью в Вологодской области

К сожалению, Восточная Европа была, есть и будет придатком и рынком для Запада, а все постсоветское пространство еще и угрозой. Этого они и не скрывают.

Помните, как только Союз рухнул, армия распалась, а во власть пришли не пойми кто — вот тогда мы для них были друзья и партнеры. А когда государство окрепло, экономика поднялась из руин, армия вернула себе былую мощь — мы сразу стали врагами, хотя никому не угрожали. Ни словом, ни делом. Потому что мы помним последствия развала Союза. И какие титанические усилия пришлось приложить, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Так что мы обязаны не допустить повторения той трагедии. А для этого в первую очередь нужно сохранить независимость. Это может обеспечить два фактора — участие в управлении страной ее жителей, и крепкая, жизнеспособная система власти.

Сейчас, как вы знаете, готовятся поправки в Конституцию, которые призваны модернизировать систему управления страной. И президент, который не раз подчеркивал, что именно россияне являются носителем суверенитета страны, не устает призывать людей активно участвовать в обсуждении предстоящих изменений.

Во время рабочей поездки в Вологодскую область Владимир Путин провел встречу с общественностью. Предложенные президентом поправки нужны, в этом люди солидарны с президентом. Но многие задаются вопросом, а есть ли смысл тогда в новых выборах президента. Можно же там на всероссийском голосовании продлить его полномочия и дать ему возможность дальше укреплять страну.

«Что касается полномочий, то вы правы, во всяком случае те, кто задает вопрос: „В чем?“. В том, что, если мы будем проводить, а я надеюсь, это произойдет в обозначенные сроки, всенародное голосование, то это, по сути, плебисцит — это волеизъявление граждан. Я и предложил это для того, чтобы путем высшего проявления этого волеизъявления были приняты эти поправки или не приняты. Если приняты, то никто бы не мог сказать, что здесь что-то не так. Это высшая форма демократии, по сути, это волеизъявление граждан страны. Но нужно ли таким способом продлевать полномочия действующего президента? Думаю, что нет. Потому что, если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе», — сказал российский лидер.

Владимир Путин не перестает повторять, что назревшие изменения — это эволюционный демократический процесс. Это веление времени, и шаг для движения вперед всей страны. Наряду с ограничениями полномочий президента расширяются полномочия представительных органов. Вся система госуправления становится сбалансированной и стабильной. И мнение людей здесь — решающее. Для этого и запланирована процедура общероссийского голосования. Причем президент будет принимать решение только после волеизъявления народа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Совет Федерации примет отдельное постановление о поправках в Конституцию РФ.