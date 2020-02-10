Ременесценция СССР: чем опасны ностальгирующие по прошлому организации

В эту пятницу в Краснодаре чуть не случился серьезный межнациональный конфликт. Местная организация Федерации еврейских общин подверглась обструкции.

Откровенно антисемитскую акцию устроили так называемые советские граждане, люди, которые не верят в распад Союза. Это крайне одиозное и странное сообщество, которое не просто мечтает о возвращении былых времен. Они считают, что у них до сих пор есть свои органы власти, суды, правоохранительная система. Кому-то это покажется смешным. Ну, бесятся от скуки особо ностальгирующие личности. Побесятся и перестанут. Нет.

И если одни из них таким ловким способом уходят от долгов по кредитам, то другие уже оказались в тюрьме — за призыв к свержению власти. Мы встретились с этими адептами Союза и выяснили, что это не только ностальгия, но и вполне управляемая система. Только вот кем? Алексей Полторанин расскажет.

Бодрой походкой. Одетый по-деловому. Для полного соответствия декламируемому статусу Сергею Тараскину не хватает своей охраны.

«Как вас правильно представить?»

«Временно исполняющий обязанности президента Союза Советских Социалистических республики».

Как и полагается ВРИО президента СССР снимает телевидение. Тоже из прошлого.

«Они работают на центральном телевидении Союза СССР. Оно тоже возрождено», — заявляет Тараскин.

Уже десять лет московский стоматолог Сергей Тараскин возрождает советское государство. Нашу страну он считает частной коммерческой структурой. Якобы территории не переходили от СССР к России. Себя именует гражданином Советского союза. Мол, от гражданства СССР он не отказывался.

«Вы выйти могли из гражданства, как и любой гражданин союза СССР, только одним единственным способом — подать соответствующее заявление в верховный совет либо Союзной республики, в которой вы живете, либо в Верховный совет СССР. И он во время сессии должен был зарегистрировать ваше волеизъявление», — заявляет самоназванный лидер.

Марина Мелихова тоже считает себя гражданином Советского Союза. У нее с собой даже та самая пурпурная книжица.

«Я народный судья. Я возглавляю комитет по средствам массовой информации СССР, поскольку являюсь блогером, правоведом, юристом, была адвокатом краевой коллегии адвокатом», — поясняет она.

Мелихова возрождает со своими единомышленниками советские органы власти. Создали различные комитеты, советы народных депутатов, а потом взялись за свое МВД и свой суд.

С минуты на минуту в этом помещении начнется очередной заседание народного суда СССР. Здесь уже собрались заявители. У них претензии к некому российскому банку. С жалобами на деятельность банка в этот советский суд обратились почти 300 жителей края. Те, кто пришел на заседание по очереди высказывают свои претензии.

«Я брал кредит, под 22 процента. А в наличии у меня высчитывали 48 процентов. Это мошенничество нашего народа СССР», — заявляет Сергей Савичев.

У этого как бы суда есть и председатель Дмитрий Гришин. Но на этом заседании он отсутствовал по советским делам — был в столице России.

«Транслятором судейской коллегии являюсь я. Нас избирали согласно действующей конституции СССР 1977 года и РСФСР 1978 года», — поясняет председатель.

И кажется, что все это просто игры ностальгирующих пенсионеров. Но ведут их люди, про которых никак не скажешь, что они невинно заигрывают с памятью. А к чему это может привести, в прошлом году сказал Верховный суд Коми. Он признал группу «Домой в СССР» — экстремистской, после того как один из последователей президента СССР Тараскина — Александр Тюрнин открыто призывал к убийству полицейских, чиновников и представителей национальных меньшинств.

«Чо, не слышно? Я председатель КГБ Коми АССР. Аккуратнее», — заявлял тогда одиозный последователь.

Так общался Александр Тюрнин с сотрудниками ГИБДД, остановившими его за езду в нетрезвом виде. Им он наотрез отказывался подчиняться и угрожал ножом. Именно к насилию над силовиками и свержению государственного строя — как следует из материалов уголовного дела — призывал Тюрнин и в интернете. Получив четыре года колонии, даже за колючей проволокой мужчина продолжал отрицать действующие законы.

«Не выполняете законных требований РФ».

«Какие законные требования? Законов нет», — отвечал на это Тюрнин.

Марину Мелихову, которая так же не признает нынешние органы власти и ведет за собой несколько сотен человек, знают не только как гражданку самопровозглашенного Советского союза и блогера, но еще и как лидера проекта «Эра водолея». Йога, тибетские психопрактики, ведическое кафе — все это помогает возродить и пробудить божественное начало в человеке. Плату она берет в рублях Российской Федерации, которую не признает. А еще раньше знали как главу местного офиса финансовой пирамиды под названием «Кэшбери». Все заработанное непосильным трудом, она тратит тоже в непризнанном ею государстве.

«Она огребла огромные миллионы, у нее скуплено огромное количество земли в Адыгее. Сейчас у нее арестовали все имущество, потому что идет расследование деятельности этой пирамиды», — заявляет прихожанка еврейской общины Краснодара Шуламита Чепела.

Удивительно, что полицейские до сих пор не обратили внимание на ее ролики, которые она постоянно публикует в интернете. По оценке юристов, в них содержатся призывы к свержению конституционного строя и неуважение к религии.

«Они идут против религии. Состав преступления — ненависть или вражда», — подчеркивает юрист Алексей Крюков.

Единомышленники Мелиховой постоянно устраивают акции протеста у стен синагоги. На этот раз сюда вновь съехались люди из разных районов. В руках одного из активистов — провозглашенное несуществующим органом власти постановление о запрете деятельности религиозной организации.

«Мы сейчас вручим наше требование покинуть территорию Краснодарского края. И мы добьемся этого. Они нам не нужны», — заявляет Владимир Секерин.

Прихожане, конечно, возмущены: Мелихова настраивает людей против евреев. Главный раввин пытался вразумить «заигравшихся» граждан», но диалога не получилось.

«Они грязными руками начали брать тору, брать все книги, которые мы омываем руки прежде чем взять. Святые книги. Зашли грязные бабки руками вот это мацать. После этого вышли и начали его оскорблять. Это нелюди какие-то! Я вообще не могут понять, как она на свободе», — возмущается прихожанка еврейской общины Краснодара Эстер.

Что касается Дмитрия Гришина, который сам себя назначил председателем суда, то он злостный неплательщик. Разным банкам он должен более двухсот тысяч рублей. Плюс неоплаченные штрафы ГИБДД. Быть может, за это он приговорил местных полицейских к штрафу, внимание, в десять тонн червонного золота, а еще оштрафовал администрацию своей станицы за отказ в передаче ему здания местного дома культуры.

«Они признали его, дом культуры, собственностью СССР и они его изымают. Они хотели проводить в доме культуры свои встречи, заседания суда народного. Мы им не позволили», — рассказывает глава станицы Бесскорбная Сергей Майковский.

Действия людей, застрявших в прошлом уже давно за гранью. Они устраивают скандалы в судах, а еще не платят за коммунальные услуги, как Федор Мунтян из Москвы.

«Мы можем свободно пользоваться газом, светом, электричеством, потому что это все наше по наследству», — заявляет Федор.

«Мы имеем дело практически с таким феноменом, как возрастная регрессия. Человеку кажется, что в прошлом было лучше. Неизбежно обращается к тому детскому периоду, в котором он жил. А как мы помним, дети достаточно сильно и достаточно легко могут быть подвержены различного рода манипуляциям», — поясняет бизнес-тренер, психотерапевт Юрий Чекчурин.

Это легко объясняет, почему за такими, как Мелихова, Тараскин и прочими, сегодня идут сотни и тысячи людей.

«Я бы не воспринимал это, как совокупность фриков, как совокупность сумасшедших. Я бы воспринимал, как сектантов очень опасных и агрессивных», — говорит профессор Московского государственного лингвистического университета, религиовед, социолог Роман Силантьев.

Те же специалисты говорят, что число последователей растет. И когда эта масса достигнет критического значения, вот тогда проснутся и истинные выгодоприобретатели.

«Выгода может быть только геополитическим врагам России от этого всего. Почему? Потому что мы наивно часто думаем, что Запад — это исключительно либерализм. Для того, чтобы торпедировать Россию, можно использовать хоть коммунистические, хоть националистические движения. То есть Западу абсолютно неважно, на какой борт перевернется лодка, направо или налево, главное, чтобы она перевернулась», — поясняет политолог Олег Матвейчев.

В стране, по подсчетам специалистов, сейчас существует около 25 подобных ячеек. В каждой от нескольких сотен до тысячи участников, которые, как и Сергей Тараскин, с удовольствием живут в двойной реальности, доставая из широких штанин, то советский, то российский паспорт.