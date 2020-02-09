Звезду «Дома-2» Романец в сексуальном нижнем белье сравнили с Леонтьевым

Бывшая участница шоу «Дом-2» Виктория Романец устроила очередную «горячую» фотосессию. Перед камерой звезда телестройки позировала в эротичном нижнем белье, состоящем из откровенного топа телесного цвета с красными вставками и стрингов. Глубокое декольте и так подчеркнуло пышный бюст светской львицы, однако она решила сделать фотографию еще более жаркой и сняла одну из лямок бюстгальтера.

Под таким сексуальным снимком в свойственной ей манере теледива оставила провокационную подпись.

«Пятница. Пора снять с себя нагрузку и лишнюю одежду», — написала знаменитость.

Instagram @_viktoriya_14

Многие подписчики не смогли сдержать восхищения при виде такой сногсшибательной фигуры Романец и сделали ей множество комплиментов.

«Фигура — просто бомба!»

«Огонь!»

«Воу, полегче, Виктория! Образ обжигающий!» — восторгались фолловеры.

Другие, напротив, как пишут «Дни.ру», решили, что светская львица набрала вес и рекомендовали ей похудеть. Кто-то и вовсе сравнил кудрявую модель с певцом Валерием Леонтьевым.

«Очень похожа на Валерия Леонтьева!»

«Валерий Леонтьев!»

«Схуднуть надо, Вика. Набрала на отдыхе», — отметили юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Романец намекнула на скупость бывшего мужа.