  1. Пятый канал
  4. Звезду «Дома-2» Романец в сексуальном нижнем белье сравнили с Леонтьевым

Звезду «Дома-2» Романец в сексуальном нижнем белье сравнили с Леонтьевым

, 9:13 | Карина Бернтгольц 219

Новый снимок светской львицы в Instagram вызвал у пользователей множество разнообразных ассоциаций.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @_viktoriya_14

Бывшая участница шоу «Дом-2» Виктория Романец устроила очередную «горячую» фотосессию. Перед камерой звезда телестройки позировала в эротичном нижнем белье, состоящем из откровенного топа телесного цвета с красными вставками и стрингов. Глубокое декольте и так подчеркнуло пышный бюст светской львицы, однако она решила сделать фотографию еще более жаркой и сняла одну из лямок бюстгальтера.

Под таким сексуальным снимком в свойственной ей манере теледива оставила провокационную подпись.

«Пятница. Пора снять с себя нагрузку и лишнюю одежду», — написала знаменитость.

Instagram @_viktoriya_14

Многие подписчики не смогли сдержать восхищения при виде такой сногсшибательной фигуры Романец и сделали ей множество комплиментов.

«Фигура — просто бомба!»

«Огонь!»

«Воу, полегче, Виктория! Образ обжигающий!» — восторгались фолловеры.

Другие, напротив, как пишут «Дни.ру», решили, что светская львица набрала вес и рекомендовали ей похудеть. Кто-то и вовсе сравнил кудрявую модель с певцом Валерием Леонтьевым.

«Очень похожа на Валерия Леонтьева!»

«Валерий Леонтьев!»

«Схуднуть надо, Вика. Набрала на отдыхе», — отметили юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Романец намекнула на скупость бывшего мужа.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.47
0.67 69.63
0.55
Гороскоп на 9 февраля: Полнолуние способствует сексуальной активности знаков зодиака

Последние новости

10:10
Названы города России с самым большим числом романтических отелей
9:58
Как задобрить домового и распознать его знаки
9:46
Рената Литвинова сделала ставки на победителей «Оскара»
9:34
Экс-президент Польши высмеял требования Яблонского на репарации от России
9:32
«Я готов на все»: Джеки Чан объявил крупную награду за вакцину от коронавируса
9:24
Президент Казахстана сообщил о стабилизации ситуации после массовой драки

Сейчас читают

Гороскоп на 9 февраля: Полнолуние способствует сексуальной активности знаков зодиака
Златоустьев день: что можно и категорически нельзя делать 9 февраля
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Мона Лиза Галустян: Российские знаменитости на известных кар
«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]