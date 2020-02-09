Наталья Ветлицкая вышла на сцену в креативном мини-платье. Экстравагантный наряд артистка выбрала для выступления на масштабном музыкальному шоу в честь Дня всех влюбленных.

На фан-странице в Instagram, посвященной Ветлицкой, появилась любительская запись ее выступления. Певица исполнила несколько своих песен. На сцену она вышла в ультракоротком блестящем серебристом платье с объемными плечами. Эффектности наряду добавило глубокое декольте, прикрытое расшитой крупными стразами черной сеткой. Такие же стразы украсили кисти рук Натальи. Поклонников концертный костюм звезды привел в восторг.

«Пожар!»

«Красавица!»

«Супер!» — пишут пользователи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Vetlitskaya (@natalia_vetlitskaya_super_star) 8 Фев 2020 в 9:21 PST

Однако почитателей Ветлицкой смутил репертуар, с которым выступает артистка — после своего возвращения на российскую эстраду она приняла участие уже в нескольких концертах, но так и не представила ни одной новой композиции. На сцену Наталья всякий раз выходит со своими хитами, презентованными в девяностых.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ветлицкая назвала настоящую дату своего отъезда в Испанию.