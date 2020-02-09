  1. Пятый канал
  4. «Пожар!» — Ветлицкая вышла на сцену в коротеньком футуристичном платье

«Пожар!» — Ветлицкая вышла на сцену в коротеньком футуристичном платье

, 10:24 | Анастасия Игонина 401

Наряд 55-летней певицы произвел фурор среди ее поклонников.

Фото: Instagram @n_vetlitskaya

Наталья Ветлицкая вышла на сцену в креативном мини-платье. Экстравагантный наряд артистка выбрала для выступления на масштабном музыкальному шоу в честь Дня всех влюбленных.

На фан-странице в Instagram, посвященной Ветлицкой, появилась любительская запись ее выступления. Певица исполнила несколько своих песен. На сцену она вышла в ультракоротком блестящем серебристом платье с объемными плечами. Эффектности наряду добавило глубокое декольте, прикрытое расшитой крупными стразами черной сеткой. Такие же стразы украсили кисти рук Натальи. Поклонников концертный костюм звезды привел в восторг.

«Пожар!»

«Красавица!»

«Супер!» — пишут пользователи.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 

Публикация от Natalia Vetlitskaya (@natalia_vetlitskaya_super_star)

Однако почитателей Ветлицкой смутил репертуар, с которым выступает артистка — после своего возвращения на российскую эстраду она приняла участие уже в нескольких концертах, но так и не представила ни одной новой композиции. На сцену Наталья всякий раз выходит со своими хитами, презентованными в девяностых.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ветлицкая назвала настоящую дату своего отъезда в Испанию.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.47
0.67 69.63
0.55
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?

Последние новости

11:44
«Совет да любовь!» — Рыбин с Сенчуковой отмечают 11-ю годовщину венчания
11:37
Пожар в здании школы парализовал движение в Сочи
11:27
Запуск бесплатных поездов «Лыжные стрелы» состоялся в Петербурге
11:15
«Только двойку не ставьте!» — Туктамышева в образе учительницы сразила фанатов
10:59
У участников беспорядков в Казахстане изъяли оружие — МВД
10:45
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?

Сейчас читают

Как задобрить домового и распознать его знаки
Гороскоп на 9 февраля: Полнолуние способствует сексуальной активности знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Мона Лиза Галустян: Российские знаменитости на известных кар
«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]