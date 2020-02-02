Наталья Ветлицкая рассказала, когда на самом деле уехала из России в Испанию. Артистка опубликовала в Instagram развернутое обращение к зрителям и прессе.

Со слов звезды девяностых, она уехала за границу в 2013 году, хотя многие считают, что это произошло в 2005-м. Кроме того, накануне певица впервые за долгое время вышла на сцену — Наталья принимала участие в юбилейном концерте Дмитрия Маликова. По информации, публиковавшейся в прессе, это было первое выступление за 25 лет — однако сама Ветлицкая утверждает, что перерыв гораздо меньше. В конце своей публикации певица резко указала на ошибку.

Instagram @n_vetlitskaya

«Слабо информированным деятелям желтых страниц хочу напомнить, что крайний мой выход на сцену был в 2006, а не 25 лет назад, и в Испанию я поехала в 2013, а не 15 лет назад. Изучайте математику!» — заявила она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что публика прохладно восприняла возвращение Ветлицкой на сцену.