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Как задобрить домового и распознать его знаки

, 9:58 | Карина Бернтгольц 529

На Руси издавна верили, что в каждом доме обитает домовой, который присматривает за хозяйством.

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Фото, видео: Кадр из мультфильма "Домовенок Кузя"; www.globallookpress.com / Ralph Kerpa, Egon Bömsch, Gary Burchill

Согласно народному поверью, в каждом доме обитает особый дух — домовой, который присматривает за жилищем. Те, кому удавалось его увидеть, рассказывали, что он всегда ходит с бородой, косматыми волосами и густой шерстью на теле.

Праздник домового приходится на 10 февраля. В преддверии этого дня 5-tv.ru собрал народные приметы, рассказывающие, как наладить контакт с домовым, задобрить его и распознать сигналы, которые он посылает.

Приметы для женщин

Если в квартире стали то и дело пропадать вещи, значит, домовой намекает, что хозяйке пора провести уборку. Однако все дела по хозяйству обязательно следует выполнять в дневное время. Домовой не любит, когда кто-то начинает ночью шуметь.

Если у девушки ночью каждый раз стали запутываться волосы, скорее всего, это тоже дело рук домового. Он ей пытается доказать, что она плохо следит за собой и старается научить быть опрятнее.

Когда у вас возникает резкая необходимость вернуться на полпути, чтобы проверить дверь, утюг или кран, скорее всего, дух хочет, чтобы вы взяли из дома важные вещи, которые сначала забыли.

Если в духовке печеные яблоки в духовке полопались — можно ждать хороших новостей, а если треснули вареные яйца — домовой предупреждает о скорых гостях.

Чтобы не разозлить домового, не стоит шить, прясть или заниматься иным рукоделием в пятницу. Велика вероятность, что нитки запутаются, и изделие не удастся.

Приметы для мужчин

В народе верили, что мужчины перед тем, как уехать в командировку и надолго оставить семью, могли попросить последить за близкими домового. В этом случае, говорят, дух всегда с блеском выполнял свое поручение и с радостью присматривал за семьей.

Если разбросанные носки, зажигалки и прочие предметы оказываются не на своих местах, домовой намекает, что следует быть аккуратнее.

А в случае если, со всех сторон слышатся подозрительные охи, домовой предупреждает об убытках и просит не заключать рискованные сделки.

Если на кухне без чьего-либо участия громыхает и падает посуда, дух оповещает главу семейства о возможном пожаре, затоплении или других подобных неприятностях.

Как задобрить домового

Чтобы заслужить расположение духа, необходимо поддерживать в квартире порядок, ни с кем не ссорится и заботится о гармонии в семье.

Кроме того, домовым можно приготовить их любимые лакомства. Они обожают печенье и молоко, свежий хлебушек, пироги, сметану. Причем желательно, чтобы угощение было не куплено, и приготовлено самостоятельно.

Домовой с особенной теплотой относится к животным, поэтому, если вы завели питомца, обязательно ухаживайте за ним. А если только собираетесь привести в дом пушистого друга, обязательно предупредите об этом духа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 9 февраля отмечается Злотоустьев день.

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