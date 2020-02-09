Юлиана Караулова смутила репортеров неоднозначным нарядом. На красной дорожке музыкального шоу артистка появилась в костюме, который никак нельзя назвать торжественным.

Для выступления Караулова выбрала желто-черный наряд, напоминающий костюм для езды на мотоцикле. Однако вместо брюк на Юлиане белье из прочного материала, к которому прикреплены облегающие штанины, а вместо байкерской куртки — спортивный топ и длинный желтый плащ с надписями на спине. Такое фэшн-решение вызвало недоумение не только у общавшихся с певицей журналистов, но и у экспертов моды.

«Для меня это скорее сигнал, что у нее не было времени подготовиться к концерту и сменить наряд, который больше подходит для кардионагрузок. Я не исключаю, что эта одежда стоит дорого, но это не всегда красиво и уместно», — цитирует сайт KP.RU историка моды Анатоля Вовк.

Instagram @yulianna_karaulova

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ветлицкая вышла на сцену в коротеньком футуристичном платье.