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  4. Караулова вышла на красную дорожку в плаще и «мотоциклетных трусах» — видео

Караулова вышла на красную дорожку в плаще и «мотоциклетных трусах» — видео

, 15:52 | Анастасия Игонина 810

Странный наряд певицы вызвал непонимание и удивление публики.

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Фото, видео: Instagram @yulianna_karaulova

Юлиана Караулова смутила репортеров неоднозначным нарядом. На красной дорожке музыкального шоу артистка появилась в костюме, который никак нельзя назвать торжественным.

Для выступления Караулова выбрала желто-черный наряд, напоминающий костюм для езды на мотоцикле. Однако вместо брюк на Юлиане белье из прочного материала, к которому прикреплены облегающие штанины, а вместо байкерской куртки — спортивный топ и длинный желтый плащ с надписями на спине. Такое фэшн-решение вызвало недоумение не только у общавшихся с певицей журналистов, но и у экспертов моды.

«Для меня это скорее сигнал, что у нее не было времени подготовиться к концерту и сменить наряд, который больше подходит для кардионагрузок. Я не исключаю, что эта одежда стоит дорого, но это не всегда красиво и уместно», — цитирует сайт KP.RU историка моды Анатоля Вовк.

Instagram @yulianna_karaulova

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ветлицкая вышла на сцену в коротеньком футуристичном платье.

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