Иран осуществил запуск спутника «Зафар». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальные СМИ.
Это уже четвертая попытка вывести спутник на околоземную орбиту. Три предыдущих пуска оказались неудачными.
Сегодня, 19:41 | Марина Неруцких Мировые новости Срочная новость 26
Об этом сообщили национальные СМИ.
Фото: www.globallookpress.com / Carsten Reisinger
Иран осуществил запуск спутника «Зафар». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальные СМИ.
Это уже четвертая попытка вывести спутник на околоземную орбиту. Три предыдущих пуска оказались неудачными.
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