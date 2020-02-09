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Иран осуществил запуск спутника «Зафар»

, 19:41 | Марина Неруцких Срочная новость 26

Об этом сообщили национальные СМИ.

Фото: www.globallookpress.com / Carsten Reisinger

Иран осуществил запуск спутника «Зафар». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальные СМИ.

Это уже четвертая попытка вывести спутник на околоземную орбиту. Три предыдущих пуска оказались неудачными.

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