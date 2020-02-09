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Жительница Подмосковья подозревает, что на ее машину упал метеорит

, 21:00 | Ниса Мурзанаева Срочная новость 5

Камень собираются отправить на экспертизу.

Фото: 5-tv.ru

Жительница Подмосковья подозревает, что на ее машину упал метеорит. Камень собираются отправить на экспертизу.

Неопознанный объект рухнул на ее машину, когда она ехала по пустой дороге.

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