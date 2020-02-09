Жительница Подмосковья подозревает, что на ее машину упал метеорит. Камень собираются отправить на экспертизу.
Неопознанный объект рухнул на ее машину, когда она ехала по пустой дороге.
Сегодня, 21:00 | Ниса Мурзанаева Общество Срочная новость 5
Камень собираются отправить на экспертизу.
Фото: 5-tv.ru
Жительница Подмосковья подозревает, что на ее машину упал метеорит. Камень собираются отправить на экспертизу.
Неопознанный объект рухнул на ее машину, когда она ехала по пустой дороге.
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