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Видео: Падение метеора запечатлела камера под Екатеринбургом

, 15:10 | Светлана Александрова 60

На кадрах ярко светящийся объект пролетает в ночном небе над деревней и исчезает.

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Фото, видео: YouTube @Starvisor

Падение светящегося космического тела запечатлела в Свердловской области любительская обсерватория. Кадры с летящим над деревней с большой скоростью болидом выложил на своей странице в ВКонтакте пользователь Илья Янковский.

Он пояснил, что съемки велись в Ирбитском районе. Небольшой метеор пролетал над Уралом около 3:13 по местному времени. Редкое явление можно было наблюдать также в Омской, Тюменской и Челябинской областях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что огненный шар наблюдали в небе над Великобританией. Одному из очевидцев удалось сфотографировать красивейшее явление. Позже ученые объяснили, что это был метеор. За несколько дней до этого сразу несколько камер случайно «поймали» падение небольшого астероида в Пуэрто-Рико.

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