Пон Джун-хо получил награду «Оскара» как лучший режиссер

Южнокорейский режиссер Пон Джун-хо обошел в номинации «Лучший режиссер» легенд американского кинематографа и получил уже третью за 92-ю церемонию премии «Оскар».

Вместе с ним в номинации были представлены: Мартин Скорсезе, Квентин Тарантино, Тодд Филлипс и Сэм Мендес.

Обращаясь к залу автор картины «Паразиты» выразил слова восхищения коллегам и безусловно великим режиссерам. Он подчеркнул, что «если бы у него была „техасская бензопила“, то он распилил бы награду на пять частей и разделил с ними».

«Я точно буду пить до утра», — второй раз пообещал шокированный Джун-хо.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, карине «Паразиты» эксперты сразу прочили несколько наград, что собственно и произошло — «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший иностранный фильм», а теперь и «Лучший режиссер».