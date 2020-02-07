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  4. «Как же вы похожи!» — Кети Топурия показала фото с подросшей дочерью

«Как же вы похожи!» — Кети Топурия показала фото с подросшей дочерью

, 6:55 | Валентин Черников 118

Некоторые поклонники приняли певицу за сестру четырехлетней девочки.

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Фото, видео: Instagram @keti_one_official

Редкий снимок с подросшей дочерью показала Кети Топурия. На фото в Instagram певица сидит дома на диване с четырехлетней Оливией. Обе одеты по-домашнему. На ногах у мамы черные лосины, а у девочки — колготки. На голове малышки красуется косичка.

Топурия родила Оливию от бизнесмена Льва Гейхмана. Именно после ее рождения отношения супругов разладились, как вспоминала сама Кети. Они остыли друг к другу и разошлись в 2017 году после четырех лет брака. Сегодня артистка встречается с другим Львом — Деньговым. С недавнего времени она вместе с наследницей перебралась в роскошный особняк.

Instagram @keti_one_official

Несмотря на новый роман с дипломатом, свободное время звезда посвящает Оливии. Дочка же пытается краситься и одевается не менее стильно, чем мама, что видно и на последнем фото. Фанаты отметили, как сильно похожи мама с девочкой и не только по части одежды. А отдельные подписчики усомнились, что моложавая Кети мать, а не сестра малышки.

«Какая она лапушка!»

«Ого, одно лицо!»

«Доченька такая милашечка у вас!»

«Это точно твоя дочь? Ты точно не сестра?»

«Как же вы похожи!» — оценили поклонники в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты в восторге от необычного наряда Кети Топурия.

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