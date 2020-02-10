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  4. Видео: певица Анна Бутурлина поделилась эмоциями перед выступлением на «Оскаре»

Видео: певица Анна Бутурлина поделилась эмоциями перед выступлением на «Оскаре»

, 9:25 | Валентин Черников Эксклюзив 368

Российская джазовая исполнительница оказалась в числе десяти «Эльз» из «Холодного сердца», которым выпал случай исполнить песню из мультфильма во время киноцеремонии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Эмоциями перед выступлением на «Оскаре» поделилась российская певица Анна Бутурлина. Джазовая исполнительница стала официальным голосом главной героини анимационного фильма Disney «Холодное сердце 2» в российской версии картины. Русская «Эльза» выступит с песней Into the Unknown («Вновь за горизонт») вместе с Идиной Мензель, певицей Aurora и еще семью «Эльзами» из стран Европы, Азии и Северной Америки в завершающей части церемонии награждения.

«Это потрясающее чувство — знать, что я часть этой церемонии. Очень волнительно, что я одна из десяти «Эльз», собранных со всего мира, чтобы представить эту потрясающую композицию, опять же — на весь мир». И я счастлива, что я певица от России, которая будет впервые стоять на сцене церемонии награждения премии «Оскар». Для меня это гордость и честь», — сказала Бутурлина.

Артистка также вспомнила, как ей было интересно познакомиться с соавтором музыки к «Холодному сердцу» Робертом Лопесом. Композитор вдохновлял и наставлял исполнительниц перед выступлением. Вместе они придумали, как будут звучать вдесятером на сцене.

Композиция Into the Unknown из второй части «Холодного сердца» номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая песня». Сам приключенческий мультфильм от Disney стал наиболее кассовым в истории мирового кинематографа. Его сборы преодолели отметку в 1,3 миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Паразиты» стал первым в истории иностранным фильмом, получившим главного «Оскара».

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