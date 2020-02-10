Видео: певица Анна Бутурлина поделилась эмоциями перед выступлением на «Оскаре»

Эмоциями перед выступлением на «Оскаре» поделилась российская певица Анна Бутурлина. Джазовая исполнительница стала официальным голосом главной героини анимационного фильма Disney «Холодное сердце 2» в российской версии картины. Русская «Эльза» выступит с песней Into the Unknown («Вновь за горизонт») вместе с Идиной Мензель, певицей Aurora и еще семью «Эльзами» из стран Европы, Азии и Северной Америки в завершающей части церемонии награждения.

«Это потрясающее чувство — знать, что я часть этой церемонии. Очень волнительно, что я одна из десяти «Эльз», собранных со всего мира, чтобы представить эту потрясающую композицию, опять же — на весь мир». И я счастлива, что я певица от России, которая будет впервые стоять на сцене церемонии награждения премии «Оскар». Для меня это гордость и честь», — сказала Бутурлина.

Артистка также вспомнила, как ей было интересно познакомиться с соавтором музыки к «Холодному сердцу» Робертом Лопесом. Композитор вдохновлял и наставлял исполнительниц перед выступлением. Вместе они придумали, как будут звучать вдесятером на сцене.

Композиция Into the Unknown из второй части «Холодного сердца» номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая песня». Сам приключенческий мультфильм от Disney стал наиболее кассовым в истории мирового кинематографа. Его сборы преодолели отметку в 1,3 миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Паразиты» стал первым в истории иностранным фильмом, получившим главного «Оскара».