Южнокорейская картина «Паразиты» — первый в истории иностранный фильм, получивший главного «Оскара». Драма Пон Джун-хо получила четыре статуэтки от американской киноакадемии.
«Паразиты» — первый в истории иностранный фильм, получивший главного «Оскара»
Сегодня, 7:32 | Светлана Шевченко Шоу-бизнес Срочная новость 13
В копилке южнокорейской картины — четыре статуэтки от американской киноакадемии.
Фото: REUTERS /MARIO ANZUONI
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