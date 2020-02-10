Петербуржца заподозрили в изнасиловании малолетнего сына

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Игорь Рязов
37

С заявлением в полицию обратилась мать ребенка — супруга подозреваемого.

Фото: www.globallookpress.com © Sonja Krebs

Жителя Санкт-Петербурга заподозрили в изнасиловании своего малолетнего сына. Как стало известно 5-tv.ru, с заявлением в полицию обратилась жена мужчины и мать мальчика 2013 года рождения.

Женщина сообщила, что не проживает вместе с 37-летним супругом более полутора лет. Тем не менее, на минувшей неделе мужчина забрал из коррекционного детского сада для детей с задержкой в развитии их общего сына.

Из учреждения петербуржец отвез ребенка в однокомнатную квартиру, где совершил с ним действия сексуального характера. Полиция приступила к поискам подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что маленькая девочка пожаловалась на педофила из Екатеринбурга.

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