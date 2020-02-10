Таисия Повалий с мужем «поделили» внука

Спор русской и украинской культур в семье Таисии Повалий влияет на ее внука Демьяна, пишет сайт Дни.ру. Родившийся в прошлом году малыш пока не говорит, но внимательно впитывает слова на двух языках.

По словам мужа и продюсера певицы Игоря Лихуты, они с бабушкой говорят с мальчиком по-русски. Однако мама народной артистки Украины Таисии Повалий — Нина Гирявец общается с правнуком на привычной мове.

«Вот такой мы нашли разумный компромисс, так „поделили“ внука, чтобы ребенок с детства понимал два языка. Ждем, когда сам заговорит и думаем, на каком языке он это сделает», — сказал Лихута.

Повалий не раз подчеркивала, что гордится родиной — историей, культурой и языком. Даже во время концерта в Кремле в 2018 году она исполнила блок украинских песен, которые знают и любят в России. Певица, как и прежде, живет в доме под Киевом и не собирается уезжать.

Сын Таисии Повалий — 36-летний Денис — пошел по стопам знаменитой матери и тоже покоряет сцену. При этом музыкант преуспел и на семейном фронте. В 2015 году он женился на Светлане Вихровой. В 2019-м она подарила Денису первенца Демьяна.

Ранее 5-tv.ru писал, что муж Таисии Повалий попал в больницу.