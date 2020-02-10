Пенсионерку с Рублевки обманули на два миллиона рублей

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Игорь Рязов
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Женщина перевела на деньги по совету мошенника, представившегося сотрудником банка.

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Пенсионерка, проживающая на Рублевском шоссе Москвы, обратилась в полицию с заявлением о том, что ее обманул мошенник. Как стало известно 5-tv.ru, сумма ущерба составила два миллиона рублей.

Инцидент произошел в начале декабря прошлого года. Неизвестный позвонил 67-летней женщине и представился сотрудником банка. Он сказал, что ее деньги находится в опасности.

Под этим предлогом мошенник добился от пенсионерки перевода почти двух миллионов рублей на чужой счет. После этого злоумышленник скрылся.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (часть четвертая статьи 159 УК РФ).

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