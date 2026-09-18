Явка на выборах в Госдуму превысила 15 процентов

Первый день выборов депутатов Государственной думы IX созыва показал явку выше 15%. Об этом сообщает Мосгоризбирком.

По данным столичной комиссии, к трем часам дня по московскому времени на участки пришли более 1,8 миллиона жителей города. Голосование растянуто на три дня — с 18 по 20 сентября 2026 года. Такое решение Центризбирком принял, чтобы избиратели могли посетить участки в удобное время: с раннего утра и до позднего вечера.

Основным днем волеизъявления остается воскресенье. В 2026 году у граждан есть несколько способов проголосовать. Главным по-прежнему остается классический вариант — прийти на закрепленный участок с паспортом РФ.

Помимо федеральной кампании, в ряде регионов параллельно проходят выборы другого уровня — губернаторов, депутатов местных парламентов и муниципальных органов.

Россиянам предстоит определить состав нижней палаты парламента, в которую войдут 450 депутатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что данные, поступающие с избирательных участков, в круглосуточном режиме направляются в Центральную избирательную комиссию. За процессом голосования наблюдают специальные наблюдатели, а эксперты занимаются отражением кибератак, нацеленных на избирательную систему.

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