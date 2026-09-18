Евгения Броневицкого проводили в последний путь громкими аплодисментами

В Санкт-Петербурге состоялась церемония прощания с одним из основателей ВИА «Поющие гитары» Евгением Броневицким. Артиста проводили в последний путь продолжительными аплодисментами. Кадры попали в распоряжение 5-tv.ru

Попрощаться с музыкантом пришли около 50 человек — родственники, друзья, коллеги и поклонники его творчества. Среди присутствующих были Илона Броневицкая и ее сын, певец Стас Пьеха.

Для их семьи потеря стала особенно болезненной — Евгений Броневицкий был родным дядей Илоны Броневицкой и двоюродным дедушкой Стаса Пьехи. Исполнитель даже не сдержал слез во время церемонии.

В окружении Евгения Броневицкого рассказали, что предварительной причиной его смерти могла стать пневмония. Музыкант умер 14 сентября в возрасте 81 года.

Броневицкий родился 30 июня 1945 года в Ленинграде. В 1966 году он стал участником создаваемого вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары», где играл на бас-гитаре, исполнял песни и занимался аранжировками.

После распада классического состава коллектива в 1975 году музыкант продолжил работу в ансамбле «Дружба». В 1997 году, когда часть участников «Поющих гитар» решила возродить коллектив, Броневицкий вновь занял место бас-гитариста.

Евгений Броневицкий исполнял песни ВИА «Поющие гитары», среди которых «Сумерки» и «Нет тебя прекрасней». В последние годы музыкант продолжал выступать и готовился к большому концерту коллектива, который должен был пройти в ноябре в Санкт-Петербурге.

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