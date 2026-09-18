Эзотерик Артеменко: в первый месяц жизни новорожденный очень уязвим

Чтобы новорожденного не сглазили, в первый месяц жизни лучше не показывать его посторонним. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала эзотерик и психолог Эльмира Артеменко.

По словам собеседницы, в момент рождения ребенок очень уязвим. Из-за этого к нему не стоит подпускать посторонних людей. Лучше всего чтобы за малышом в первые месяцы жизни присматривали исключительно родители.

«Каждый год месяц до рождения и месяц после рождения считается наиболее зыбкий и хрупкий для любого человека. Очень много трагедий происходит в этот период, потому что вся защита, которая есть на человеке, она становится более тонкой», — сказала Эльмира Артеменко.

По мнению эзотерика, если в этот период к новорожденному будут подходить посторонние, малыш может впитать негативную энергию.

«Можно судьбу поменять в том смысле, что стянуть все, что хорошее, плохого, наоборот, наслать на ребенка. Все это происходит, потому что вот именно защитная функция ребенка была потрачена на то, чтобы родиться», — добавила Эльмира Артеменко.

Эзотерик также сказала, что на восстановление защитного поля ребенку нужно время. Как правило, на этот процесс уходит месяц, а то и дольше. Поэтому часто к кроватке новорожденного родители вешают защитные обереги. Такие вещи, как отметила эзотерик, нужны: они перетягивают сглаз с младенца на себя.

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