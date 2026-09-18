Зеленский сообщил о создании «Карпатской восьмерки» с участием восьми стран

Украина объявила о создании нового формата «Карпатская восьмерка». В него вошли Украина, Сербия, Румыния, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы даем старт новому формату C8 — „Карпатской восьмерке“, объединяющей нас и наших соседей в Европе: Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию, Венгрию и, конечно, Евросоюз в целом», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, первая встреча участников проходит в Карпатах на Украине. Новый формат должен объединить страны, регионы и местные власти для совместной работы.

Участники планируют сотрудничать в нескольких сферах. В их числе безопасность, энергетика, транспорт и развитие приграничной торговли.

Также страны намерены поддерживать проекты на уровне Европейского союза и развивать связи между соседними регионами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о превращении страны в «смягченный вариант» нацистской Германии. По ее словам, об этом свидетельствуют принудительная мобилизация и действие военного положения.

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