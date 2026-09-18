Роспотребнадзор затребовал у Египта данные об отравлении россиян в отелях

Роспотребнадзор запросил у Минздрава Египта официальные сведения о результатах расследования случаев отравления российских туристов. Об этом ведомство сообщило в своем канале на платформе МАКС.

Поводом стали публикации в СМИ о том, что постояльцы отелей Jolie Ville, Amphoras Blu и Cataract в Шарм-эль-Шейхе столкнулись с диареей и слабостью.

«Роспотребнадзор направил в министерство здравоохранения Египта запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования», — приводит ведомство свои формулировки.

Аналогичный официальный запрос с просьбой предоставить информацию направлен в Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Ранее около 30 гостей египетских отелей пожаловались на смежные симптомы. Предварительно причиной называют неотфильтрованную воду в водопроводе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Саратовской области трое человек, в том числе двое несовершеннолетних, погибли в результате отравления колбасой. Трагедия произошла в частном доме в Калининске. Предварительно установлено, что члены одной семьи употребили в пищу колбасу, после чего их самочувствие резко ухудшилось. Спасти удалось не всех: девочка восьми лет и мальчик 11 лет скончались, несмотря на усилия врачей. Также погиб один взрослый человек.

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