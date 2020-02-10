Москвичка обвинила мужа-иностранца в похищении их трехмесячного сына

Жительница Москвы обвинила своего мужа-иностранца в похищении их ребенка. Как стало известно 5-tv.ru, они поженились в феврале прошлого года.

Заявление 22-летняя москвичка написала в отношении 36-летнего гражданина Норвегии. Полицейские застали его в одном из московских отелей. Он сообщил, что его супруга сама отказалась от их трехмесячного сына. Из-за этого младенца поместили в больницу. Узнав об этом, норвежец запросил у российских властей разрешение забрать ребенка.

По словам иностранца, жена периодически приходит к нему в состоянии алкогольного опьянения. При этом он не против, чтобы она виделась с сыном.