Москвичка сильно избила приемного сына за неправильное написание буквы «Ж»

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Игорь Рязов
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Семилетнего мальчика госпитализировали со множественными ушибами и кровоподтеками.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Жительница Москвы сильно избила приемного сына за неправильное написание буквы «Ж». Как сообщает сайт KP.RU, ребенка госпитализировали со множественными ушибами и кровоподтеками.

Инцидент произошел еще в конце февраля. Пострадавшим оказался семилетний мальчик. В больнице он рассказал, что приемная мать избила его ремнем. Следы ударов были обнаружены в области лица, шеи, плеч и спины.

В разговоре со следователями ребенок уточнил, что причиной агрессии женщины стало то, что у него плохо получалось прописывать в строчку букву «Ж». Он сказал, что его били и ранее.

«Было установлено, что травмы ему нанесла 59-летняя Светлана П (имя изменено — Прим. ред), являющаяся законным опекуном ребенка», — рассказал источник издания.

Москвичку привлекли к ответственности за неисполнение своих родительских обязанностей. Мальчик помещен в медицинское учреждение. Его делом занимаются социальные службы и органы опеки.

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