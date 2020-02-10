Москвичка сильно избила приемного сына за неправильное написание буквы «Ж»

Жительница Москвы сильно избила приемного сына за неправильное написание буквы «Ж». Как сообщает сайт KP.RU, ребенка госпитализировали со множественными ушибами и кровоподтеками.

Инцидент произошел еще в конце февраля. Пострадавшим оказался семилетний мальчик. В больнице он рассказал, что приемная мать избила его ремнем. Следы ударов были обнаружены в области лица, шеи, плеч и спины.

В разговоре со следователями ребенок уточнил, что причиной агрессии женщины стало то, что у него плохо получалось прописывать в строчку букву «Ж». Он сказал, что его били и ранее.

«Было установлено, что травмы ему нанесла 59-летняя Светлана П (имя изменено — Прим. ред), являющаяся законным опекуном ребенка», — рассказал источник издания.

Москвичку привлекли к ответственности за неисполнение своих родительских обязанностей. Мальчик помещен в медицинское учреждение. Его делом занимаются социальные службы и органы опеки.