Молодую девушку сбросили с железнодорожного моста на Алтае

Двое мужчин сбросили молодую девушку с железнодорожного моста в Алтайском крае. Об этом сообщает «МК-Барнаул».

Инцидент произошел 6 февраля. Прохожие обнаружили под железнодорожным мостом через реку Чумыш молодую девушку. На место вызвали скорую помощь, которая госпитализировала ее с многочисленными травмами и переохлаждением.

По данным следствия, пострадавшей является 24-летняя девушка. У нее был конфликт с 20-летним парнем. В результате тот со своим 18-летним другом заманили знакомую на мост и сбросили вниз.

Полиция задержала подозреваемых. Против молодых людей возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство» (105 УК РФ). Суд постановил заключить их под стражу.