Лера Кудрявцева не против взять малыша из детского дома

Неожиданный ответ Леры Кудрявцевой о детях удивил ее поклонников. В сторис на своей странице в Instagram телеведущая пообщалась с подписчиками на темы личной жизни. Один из них спросил звезду, смогла ли бы она взять на воспитание ребенка из детского дома, пишет портал Teleprogramma.pro.

«Моей любви хватит на всех», — заявила Кудрявцева.

Прежде 48-летняя теледива говорила, что мечтает о появлении в семье еще одной девочки. Не исключено, что новая дочь Леры может стать не родной.

Звезда живет в браке с хоккеистом Игорем Макаровым и воспитывает от спортсмена годовалую дочь Машу. Первому сыну Кудрявцевой Жану Ленюку 29 лет. В 2018 году он подарил Лере внука.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Лера Кудрявцева чувствует себя после операции по удалению грудных имплантов.