Лера Кудрявцева не против взять малыша из детского дома
Теледива мечтает о появлении третьего ребенка и допускает, что он может быть не родной.
Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Неожиданный ответ Леры Кудрявцевой о детях удивил ее поклонников. В сторис на своей странице в Instagram телеведущая пообщалась с подписчиками на темы личной жизни. Один из них спросил звезду, смогла ли бы она взять на воспитание ребенка из детского дома, пишет портал Teleprogramma.pro.
«Моей любви хватит на всех», — заявила Кудрявцева.
Прежде 48-летняя теледива говорила, что мечтает о появлении в семье еще одной девочки. Не исключено, что новая дочь Леры может стать не родной.
Звезда живет в браке с хоккеистом Игорем Макаровым и воспитывает от спортсмена годовалую дочь Машу. Первому сыну Кудрявцевой Жану Ленюку 29 лет. В 2018 году он подарил Лере внука.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Лера Кудрявцева чувствует себя после операции по удалению грудных имплантов.
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