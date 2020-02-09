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Кудрявцева рассказала, как чувствует себя после операции на грудь

, 8:24 | Карина Бернтгольц 43

В сторис в Instagram ведущая устроила викторину «вопрос-ответ», во время которой раскрыла многие подробности своей жизни.

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Фото, видео: Instagram @leratv

Российская телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в Instagram устроила викторину «вопрос-ответ», во время которой рассказала подписчикам подробности о своей жизни. По традиции, большая часть фолловеров спрашивала о семье и об операции на грудь. Незадолго до Нового года звезда попала в больницу, где ей удалили поврежденные импланты.

Один из пользователей поинтересовался, не упала ли самооценка знаменитости после хирургического вмешательства, на что Кудрявцева дала довольно лаконичный ответ.

«Не упала, а поднялась», — отметила светская львица.

Другие фанаты проявляли любопытство в отношении семейной жизни теледивы. Один из них попросил выложить фото с супругом Игорем Макаровым, на что тут же получил трогательный снимок пары. Другой спросил, как часто Кудрявцева видится со своим сыном от предыдущего брака Жаном Ленюком. Оказалось, 28-летний юноша регулярно встречается с матерью. По словам ведущей, она видится с наследником каждую неделю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как муж Кудрявцевой отреагировал на грудь без силикона.

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