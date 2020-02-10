Двое москвичей получили ножевые ранения на Новом Арбате

Двое жителей Москвы получили ножевые ранения на Новом Арбате. Как стало известно 5-tv.ru, пострадавших госпитализировали.

Конфликт произошел в ночь на 10 февраля. 20-летний уроженец армянского города Гюмри нанес ножевые ранения двум москвичам 24 и 26 лет.

У первого медики зафиксировали открытую рану правой кисти. У второго, по предварительной информации, – колото-резаная рана на левом плече.

Полиция продолжает расследование по факту происшествия.