Житель Калуги жестоко зарезал бабушку из-за «суровых методов воспитания»

Безработный житель Калуги жестоко зарезал свою 84-летнюю бабушку. Скоро он предстанет перед судом, сообщается на сайте главка Следственного комитета по Калужской области.

По версии следствия, убийство произошло в ночь на 2 июля прошлого года. Обвиняемый пришел домой к бабушке, чтобы ее навестить. Между ними началась ссора.

«Мужчина напомнил бабушке о ее суровых методах воспитания <…>. В ходе словесного конфликта обвиняемый нанес не менее семи ножевых ударов по лицу и телу пожилой женщины, которая от полученных ран скончалась», — сообщили следователи.

После этого подозреваемый вытер нож и выбросил его в мусорку, находящуюся через квартал от дома бабушки. Спрятав улики, он позвонил в полицию и сообщил об обнаружении тела родственницы.

Во время допроса мужчина дал признательные показания и показал место, куда выбросил нож. Расследование его уголовного дела завершено, скоро оно будет направлено в суд. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.