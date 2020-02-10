Англичане подобрали прозвище для Кейт Миддлтон
Британские СМИ привели выражение, которое закрепилось за герцогиней Кембриджской.
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Фото, видео: PA Images\TASS
Британские подданные подобрали подходящее прозвище для Кейт Миддлтон. Об этом пишет английский таблоид Daily Express.
Как объясняет издание, герцогиня Кембриджская обязана сопровождать мужа, принца Уильяма, в официальных поездках. По итогам без малого десяти лет жители Туманного Альбиона обратили внимание на закономерность: почти всегда во время визитов Миддлтон уделяет повышенное внимание детям. Куда бы ни пребывала герцогиня, она спешит пообщаться с ребятней.
За дружелюбное отношение к юным британцам Кейт прозвали «детской королевой». Такое выражение отсылает к принцессе Диане, которую подданные называли «королевой людских сердец». Леди Ди отличалась от членов королевской семьи своей открытостью и искренностью. За эти качества Диану недолюбливали при дворе, но обожали миллионы британцев.
Ранее 5-tv.ru писал, что стилист раскрыла секрет безупречной внешности Кейт Миддлтон.
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