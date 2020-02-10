Англичане подобрали прозвище для Кейт Миддлтон

Британские подданные подобрали подходящее прозвище для Кейт Миддлтон. Об этом пишет английский таблоид Daily Express.

Как объясняет издание, герцогиня Кембриджская обязана сопровождать мужа, принца Уильяма, в официальных поездках. По итогам без малого десяти лет жители Туманного Альбиона обратили внимание на закономерность: почти всегда во время визитов Миддлтон уделяет повышенное внимание детям. Куда бы ни пребывала герцогиня, она спешит пообщаться с ребятней.

За дружелюбное отношение к юным британцам Кейт прозвали «детской королевой». Такое выражение отсылает к принцессе Диане, которую подданные называли «королевой людских сердец». Леди Ди отличалась от членов королевской семьи своей открытостью и искренностью. За эти качества Диану недолюбливали при дворе, но обожали миллионы британцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что стилист раскрыла секрет безупречной внешности Кейт Миддлтон.