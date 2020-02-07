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  4. Секрет безупречной внешности Кейт Миддлтон раскрыла известный стилист

Секрет безупречной внешности Кейт Миддлтон раскрыла известный стилист

, 21:46 | Мия Субботина 14

По словам эксперта, королевская особа всегда очень тщательно продумывает свои образы, а также обращает внимание на детали гардероба.

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Фото, видео: Instagram @kensingtonroyal

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон не перестает восхищать своими модными и стильными нарядами на светских мероприятиях. Известный британский стилист Сьюзи Хаслер раскрыла секрет безупречной внешности герцогини, сообщает Daily Mail.

Недавно Кэтрин вместе с мужем принцем Уильямом появилась в городке Мамблс. Сьюзи подметила, что Миддлтон учла, что на улице будет плохая ветреная погода. Из-за этого она отказалась от любимой укладки и выбрала лаконичную прическу с собранными локонами.

«Эта прическа была выбрана с учетом ветра. Это означало, что Кейт не придется беспокоиться о том, что ее волосы будут хлестать ее по лицу и выглядеть беспорядочно в течение дня», — отметила Сьюзи.

Instagram @kensingtonroyal

Также эксперт отметила, что королевская особа учла погодные условия и при выборе одежды. Герцогиня продумала гардероб так, чтобы выглядеть элегантно. Она предстала в платье миди, удлиненном пальто и высоких сапогах. Ее элегантный образ дополнили перчатки и шарфик.

«У Кейт есть одежда для любой погоды», — приводит слова стилиста издание.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям без стеснения демонстрируют любовную привязанность.

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