Секрет безупречной внешности Кейт Миддлтон раскрыла известный стилист

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон не перестает восхищать своими модными и стильными нарядами на светских мероприятиях. Известный британский стилист Сьюзи Хаслер раскрыла секрет безупречной внешности герцогини, сообщает Daily Mail.

Недавно Кэтрин вместе с мужем принцем Уильямом появилась в городке Мамблс. Сьюзи подметила, что Миддлтон учла, что на улице будет плохая ветреная погода. Из-за этого она отказалась от любимой укладки и выбрала лаконичную прическу с собранными локонами.

«Эта прическа была выбрана с учетом ветра. Это означало, что Кейт не придется беспокоиться о том, что ее волосы будут хлестать ее по лицу и выглядеть беспорядочно в течение дня», — отметила Сьюзи.

Instagram @kensingtonroyal

Также эксперт отметила, что королевская особа учла погодные условия и при выборе одежды. Герцогиня продумала гардероб так, чтобы выглядеть элегантно. Она предстала в платье миди, удлиненном пальто и высоких сапогах. Ее элегантный образ дополнили перчатки и шарфик.

«У Кейт есть одежда для любой погоды», — приводит слова стилиста издание.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям без стеснения демонстрируют любовную привязанность.