Двое мужчин сорвались с пожарной лестницы в Сочи

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Игорь Рязов
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В результате несчастного случая один человек погиб, второй доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Двое мужчин сорвались с пожарной лестницы с высоты третьего этажа в Сочи. Как стало известно 5-tv.ru, в результате несчастного случая один из них погиб, второй доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в полночь 7 февраля в районе одного из домов по Батумскому шоссе. С марша пожарной лестницы сорвались мужчины 23 и 25 лет.

Первый сейчас находится в реанимации, второй скончался в карете скорой помощи. Их личности установлены. Оба ранее не были судимы, на учете в полиции не состояли.

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