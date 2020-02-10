Двое мужчин сорвались с пожарной лестницы в Сочи

Двое мужчин сорвались с пожарной лестницы с высоты третьего этажа в Сочи. Как стало известно 5-tv.ru, в результате несчастного случая один из них погиб, второй доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в полночь 7 февраля в районе одного из домов по Батумскому шоссе. С марша пожарной лестницы сорвались мужчины 23 и 25 лет.

Первый сейчас находится в реанимации, второй скончался в карете скорой помощи. Их личности установлены. Оба ранее не были судимы, на учете в полиции не состояли.