Двое мужчин сорвались с пожарной лестницы в Сочи
| Игорь Рязов Происшествия 29
В результате несчастного случая один человек погиб, второй доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.
Фото: ТАСС / Сергей Бобылев
Двое мужчин сорвались с пожарной лестницы с высоты третьего этажа в Сочи. Как стало известно 5-tv.ru, в результате несчастного случая один из них погиб, второй доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел в полночь 7 февраля в районе одного из домов по Батумскому шоссе. С марша пожарной лестницы сорвались мужчины 23 и 25 лет.
Первый сейчас находится в реанимации, второй скончался в карете скорой помощи. Их личности установлены. Оба ранее не были судимы, на учете в полиции не состояли.
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