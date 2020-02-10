Поклонники поздравляют Ольгу Серябкину со свадьбой

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина дала фанатам повод усомниться в ее статусе свободной девушки. На своей странице в Instagram звезда, известная под псевдонимом MOLLY, опубликовала эксцентричное фото, на котором позирует с кольцом на безымянном пальце правой руки.

Наблюдательные фолловеры сразу обратили внимание на украшение, и начали интересоваться: действительно ли артистка умолчала о своем замужестве. Пользователи разрывались от любопытства, мечтая узнать, кто покорил сердце поп-дивы. Другие, в свою очередь, решили, что Серябкину уже можно поздравлять со свадьбой и пожелали ей построить гармоничный союз с новоиспеченным супругом.

«Замужем что ли?»

«Серябкина, я не понял: откуда кольцо обручальное?»

«Что же ты наделала?»

«Оленька, поздравляю!» «Нашла, наконец, свое счастье, имею в виду мужа! Счастья вам!» — писали юзеры.

Instagram @seryabkina

Других, в свою очередь, семейное положение исполнительницы совсем не интересовало. Они высоко оценили неординарный образ светской львицы на снимке и сделали ей множество комплиментов.

«Невозможно перестать восхищаться, Оля, спасибо за твое творчество!»

«Огнивище!»

«Страстно!»

«Ты космос, Оля!» — восхищались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Серябкина официально сменила имя после ухода с лейбла продюсера Максима Фадеева.