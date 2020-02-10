Поклонники поздравляют Ольгу Серябкину со свадьбой
На последней фотографии певицы в Instagram фанаты заметили на безымянном пальце руки поп-дивы кольцо и сделали соответствующие выводы.
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Фото, видео: Instagram @seryabkina
Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина дала фанатам повод усомниться в ее статусе свободной девушки. На своей странице в Instagram звезда, известная под псевдонимом MOLLY, опубликовала эксцентричное фото, на котором позирует с кольцом на безымянном пальце правой руки.
Наблюдательные фолловеры сразу обратили внимание на украшение, и начали интересоваться: действительно ли артистка умолчала о своем замужестве. Пользователи разрывались от любопытства, мечтая узнать, кто покорил сердце поп-дивы. Другие, в свою очередь, решили, что Серябкину уже можно поздравлять со свадьбой и пожелали ей построить гармоничный союз с новоиспеченным супругом.
«Замужем что ли?»
«Серябкина, я не понял: откуда кольцо обручальное?»
«Что же ты наделала?»
«Оленька, поздравляю!» «Нашла, наконец, свое счастье, имею в виду мужа! Счастья вам!» — писали юзеры.
Других, в свою очередь, семейное положение исполнительницы совсем не интересовало. Они высоко оценили неординарный образ светской львицы на снимке и сделали ей множество комплиментов.
«Невозможно перестать восхищаться, Оля, спасибо за твое творчество!»
«Огнивище!»
«Страстно!»
«Ты космос, Оля!» — восхищались комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Серябкина официально сменила имя после ухода с лейбла продюсера Максима Фадеева.
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