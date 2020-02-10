Пять человек, в том числе двое детей пострадали при взрыве газа в Томской области
По предварительным данным, инцидент произошел в доме № 23 на Школьной улице.
Фото: ТАСС / Михаил Терещенко
Взрыв газового баллона произошел в доме № 23 на Школьной улице в Колпашевском районе Томской области. Как стало известно 5-tv.ru, в результате инцидента получили травмы пять человек, из них — двое детей.
5-tv.ru публикует список пострадавших:
- Раиса В. 1974 года рождения,
- Светлана К. 1976 года рождения;
- Александр К. 1976 года рождения.
Их состояние оценивается как тяжелое.
Также известно о том, что два ребенка: 2005 и 2008 годов рождения находятся в состоянии легкой степени тяжести.
На месте происшествия работают специализированные службы. Более подробная информация об инциденте устанавливается.
Ранее 5-tv.ru сообщал о хлопке газа, который произошел в квартире одного из домов по проспекту Ветеранов в Санкт-Петербурге.
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