Наталья Штурм объяснила появление своего фото с синяками

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Анастасия Игонина
Эксклюзив 773

Певица перепугала поклонников, опубликовав в Instagram снимок, на котором она запечатлена после избиения.

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Фото, видео: Instagram @nataliashturm

Наталья Штурм прокомментировала свое решение поделиться собственным фото со следами побоев в социальных сетях. В беседе с 5-tv.ru певица объяснила, что таким образом проиллюстрировала тему, по которой выступает экспертом.

«Да это давно было. Это 15 лет назад было. Просто конференция была, на которой обсуждалось все это», — сообщила артистка.

Она отметила, что выступила в качестве эксперта на мероприятии, посвященном изменению законодательства — участники встречи выступают против закона о декриминализации домашних побоев.

Instagram @nataliashturm

Накануне Штурм вызвала настоящий переполох, опубликовав фотографии со следами избиения. В комментариях она объяснила поклонникам, что выглядела так во время брака с бизнесменом Игорем Павловым — мужчина поднимал на нее руку, а после развода не давал общаться с 16-летним сыном.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наталья Штурм вызвала недоумение подписчиков своим хэштегом.

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