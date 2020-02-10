Наталья Штурм объяснила появление своего фото с синяками

Наталья Штурм прокомментировала свое решение поделиться собственным фото со следами побоев в социальных сетях. В беседе с 5-tv.ru певица объяснила, что таким образом проиллюстрировала тему, по которой выступает экспертом.

«Да это давно было. Это 15 лет назад было. Просто конференция была, на которой обсуждалось все это», — сообщила артистка.

Она отметила, что выступила в качестве эксперта на мероприятии, посвященном изменению законодательства — участники встречи выступают против закона о декриминализации домашних побоев.

Instagram @nataliashturm

Накануне Штурм вызвала настоящий переполох, опубликовав фотографии со следами избиения. В комментариях она объяснила поклонникам, что выглядела так во время брака с бизнесменом Игорем Павловым — мужчина поднимал на нее руку, а после развода не давал общаться с 16-летним сыном.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наталья Штурм вызвала недоумение подписчиков своим хэштегом.