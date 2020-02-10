Наталья Штурм объяснила появление своего фото с синяками
Певица перепугала поклонников, опубликовав в Instagram снимок, на котором она запечатлена после избиения.
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Фото, видео: Instagram @nataliashturm
Наталья Штурм прокомментировала свое решение поделиться собственным фото со следами побоев в социальных сетях. В беседе с 5-tv.ru певица объяснила, что таким образом проиллюстрировала тему, по которой выступает экспертом.
«Да это давно было. Это 15 лет назад было. Просто конференция была, на которой обсуждалось все это», — сообщила артистка.
Она отметила, что выступила в качестве эксперта на мероприятии, посвященном изменению законодательства — участники встречи выступают против закона о декриминализации домашних побоев.
Накануне Штурм вызвала настоящий переполох, опубликовав фотографии со следами избиения. В комментариях она объяснила поклонникам, что выглядела так во время брака с бизнесменом Игорем Павловым — мужчина поднимал на нее руку, а после развода не давал общаться с 16-летним сыном.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наталья Штурм вызвала недоумение подписчиков своим хэштегом.
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