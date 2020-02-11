Прости, Ангела: Преемница Меркель не хочет быть канцлером
Немецкие СМИ утверждают — такого поворота событий канцлер Германии не ожидала.
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Фото, видео: imago images/Christian Spicker, 5-tv.ru
В сложном положении оказалась немецкий лидер Ангела Меркель. Этим утром она внезапно лишилась своей политической преемницы, которая должна была стать новым канцлером в следующем году.
Аннегрэт Крамп-Карренбауэр неожиданно объявила о том, что баллотироваться она не будет. И вообще — намерена уйти с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС), который Меркель ей уже уступила.
Немецкие СМИ утверждают — такого поворота событий канцлер Германии не ожидала.
Эксперты в свою очередь отмечают, что отставка преемницы нынешнего канцлера связана с политическим скандалом в Тюрингии во время выборов осенью прошлого года. Как сообщает РБК, тогда ХДС заняла третье место, а Свободная демократическая партия (СвДП) набрала и вовсе скромные 5%. Однако именно ее представитель Томас Кеммерих в третьем туре выиграл и занял пост председателя местного правительства.
За него проголосовали также ХДС и «Альтернатива для Германии». После чего Крамп-Карренбауэр обвинила однопартийцев в нарушении требований партии и призвала провести новое голосование. А недавно Меркель заявила, что избрание Кеммериха не соответствует ценностям ХДС, после чего политик подал в отставку.
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