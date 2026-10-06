Прокуратура возбудила уголовное дело из-за смертельной для собак вакцины «Мультикан-8»

Прокуратура Москвы после проверки возбудила уголовное дело об использовании поддельного паспорта качества одной из серий вакцины «Мультикан-8». Об этом сообщило ведомство в мессенджере МАКС.

По данным прокуратуры, документ компании-производителя разместили в электронной информационной системе при вводе ветеринарного препарата в оборот. Дело возбуждено по статье об использовании заведомо подложного официального документа. Надзорное ведомство контролирует расследование.

«Мультикан-8» применяется как комплексная вакцина для собак, которая защищает от нескольких смертельно опасных заболеваний. Ее используют для профилактической иммунизации.

Прокуратура начала проверять производителя 22 сентября после обращений россиян, сообщавших о гибели животных. Собранные материалы направили следователям. Россельхознадзор приступил к внеплановым проверкам вакцины еще 1 сентября.

Позднее в образцах 20-й серии, отобранных в Ярославской области, обнаружили живой вирус болезни Ауески, смертельно опасный для собак. Ведомство потребовало прекратить распространение этой серии препаратов.

По словам заместителя директора «Ветбиохима» Евгения Шмелькова, серия насчитывала около 50 тысяч доз. Он утверждал, что компания приняла меры для прекращения распространения продукции уже на следующий день после жалоб.

Производитель вакцины «Мультикан-8» также отозвал несколько партий и начал внутреннее расследование.

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