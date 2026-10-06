Бездарность без мозгов: Меган Маркл сняла рекламу на кухне и опозорилась

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 20 0

Может ли герцогиня намеренно провоцировать аудиторию?

Меган Маркл сняла рекламу и опозорилась: подробности

Фото: www.globallookpress.com/I-Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Меган Маркл сняла рекламу на кухне и опозорилась

Меган Маркл подверглась критике после публикации рекламного ролика своего бренда As Ever. Зрители усомнились, что герцогиня действительно готовила еду во время съемки: газовая плита выглядела выключенной.

В кадре Маркл стоит у плиты и помешивает содержимое кастрюли. Пользователи обратили внимание на положение ручек и отсутствие видимого огня. Эти детали стали поводом для претензий как к самой герцогине, так и к команде, которая работала над рекламой.

«Меня просто ужасно бесит, насколько бездарно работают она и ее команда. Если уж вы решили изображать готовку на газовой плите, сделайте хотя бы две вещи с умом. Во-первых, убедитесь, что плита действительно включена — ручки даже не повернуты; во-вторых, сделайте так, чтобы было видно пламя под кастрюлей. Лучший способ показать, что ты не умеешь готовить, не говоря об этом прямо», — написал пользователь сети под постом Маркл.

Другой зритель предположил, что подобные детали могли оставить намеренно, чтобы вызвать возмущение и обсуждение.

Фото: Instagram*/aseverofficial

На момент публикации материала, как выяснила редакция 5-tv.ru, комментарий к постам бренда были отключены.

Ранее перспективы Меган Маркл в Голливуде оказались под вопросом. Публицист Роб Шутер заявил, что в индустрии практически не осталось желающих предложить герцогине новые крупные проекты.

Поводом для обсуждения стало завершение сотрудничества Маркл с агентством WME. Компания представляла ее интересы с 2023 года, а контракт был прекращен в 2025.

По утверждению Шутера, за время работы с агентством Маркл не принесла ему дохода, поскольку WME получает комиссии с проектов клиентов. При этом контракты с Netflix и Spotify были заключены еще до начала сотрудничества с агентством.

В 2026 году Netflix отказался продолжать шоу «С любовью, Меган», а затем прекратил сотрудничество с брендом As Ever.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+11° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
84.93
1.45 95.33
1.01
Переговорщики и испытатели: в чем жизненное предназначение рожденных в ав...

Последние новости

12:45
Бездарность без мозгов: Меган Маркл сняла рекламу на кухне и опозорилась
12:44
Франция провела испытания новой ядерной ракеты без боезаряда
12:37
Прокуратура возбудила уголовное дело из-за смертельной для собак вакцины «Мультикан-8»
12:29
ВС России поразили склады боеприпасов и места хранения дронов ВСУ
12:23
Россияне открыли более 220 тысяч счетов в цифровых рублях за месяц
12:18
Российские войска освободили Голубково в Запорожской области

Сейчас читают

Кто может получить льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ
Не поверите: Ближний Восток дает больше нефти, чем до войны, но у цен есть причина
Боялся его: Зверев рассказал, почему не приехал на похороны Соседова
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня