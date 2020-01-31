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Александр Петров вместо подарков на день рождения устроил благотворительный сбор

, 3:26 | Анастасия Игонина 23

Гости праздничной вечеринки не стали покупать презенты для актера, а сэкономленные средства передали детскому хоспису.

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва; Facebook / Lida Moniava

Александр Петров отказался от подарков на день рождения. Вместо этого гости вечеринки актера сделали благотворительные пожертвования в пользу детского хосписа «Дом с маяком».

О решении артиста рассказала руководитель организации Лидия Мониава. На своей странице в Facebook она написала о том, что Петров уже несколько лет является попечителем хосписа.

«Саша попросил друзей не дарить ему подарки, а жертвовать деньги для хосписа. Так за одну ночь мы собрали 151 тысячу рублей», — раскрыла секрет Мониава.

Facebook / Lida Moniava

Также руководитель «Дома с маяком» поделилась трогательной историей: среди подарков оказалась наполненная детская копилка. Как рассказала Лидия, ее передали мальчики по имени Егор и Еремей. Отправляясь на день рождения к Петрову, родители рассказали детям о том, что Александр вместо подарков собирает деньги для больных малышей. Тогда мальчики решили принять участие в инициативе актера и передали ему самое ценное, что у них было — все свои личные сбережения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Петров назвал Стасю Милославскую «самым красивым человеком».

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