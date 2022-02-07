День святого Лаврентия: что важно успеть сделать 11 февраля

Православный мир 11 февраля чествует преподобного Лаврентия, известного также как затворника Печерского, епископа Туровского.

Лаврентьев день: история праздника

В церковном календаре 11 февраля чтут память преподобного Лаврентия Печерского. Он начал свое служение в Ближних пещерах — комплексе подземных пещер в Киево-Печерской лавре, где покоятся мощи печерских подвижников.

Там он прославился даром исцелений, затем был переведен в город Туров в Минской области. Там преподобный Лаврентий стал преемником святителя Кирилла Туровского.

Согласно преданию, однажды среди прочей паствы преподобному Лаврентию представили человека, одержимого бесом. Мужчина мог без чьей-либо помощи поднять и отбросить гигантское дерево, вес которого даже для десятка человек разом казался сложным. Лаврентий повелел отвести несчастного к мощам святых в Киево-Печерскую лавру, где он и получил долгожданное исцеление.

Однако особенно этот святой запомнился в народной памяти как врачеватель глазных болезней. После кончины святого Лаврентия его тело было перенесено в Киево-Печерский монастырь и с честью положено в пещерах, в которых и доселе его чудотворные мощи пребывают нетленными.

11 февраля считается еще и женским праздником. Согласно преданиям, именно в день святого Лаврентия хозяйка может привлечь в дом счастье и защитить семью от беды. Сегодня женщины могут не выполнять тяжелую работу, но обязательно должны спечь пирог из капусты. Угостив им своих домочадцев, она привлечет успех и счастье для всех членов семьи. Особенно важно в этот день не ругать детей и не браниться с мужем.

Кроме того, день стал известен в истории христианства еще одним праздником — Днем памяти священномученика Игнатия Богоносца.

Приметы:

В Лаврентьев день погоду распознавали при помощи Луны. Если 11 февраля была растущая Луна, то такая же погода простоит первую половину марта. Если праздник пришелся на полнолуние, то такую же погоду ждали во второй половине месяца.

Кроме того, в Лаврентьев день по погоде определяли, каким окажется конец февраля.

Снежные хлопья становятся крупными — к оттепели.

Если стекла двойных рам запотевают — скоро похолодает.

Если дым из печной трубы валит столбом — в ближайшее время потеплеет.

Если 11 февраля вдруг отсырело сено — придет снегопад.

Холодная погода — в августе будет очень жарко.

Если в Лаврентьев день ветрено, то весь год будут идти дожди.

Что нельзя делать в этот день:

Все события и мысли сегодня являются отражением сущности человека на данный момент. Поэтому, если что-то не устраивает и даже раздражает — нужно не гневить Бога, а работать над собой.

11 февраля нельзя срезать заломы сухой травы, чтобы не навлечь на себя ведьминские проклятия. В этот день, согласно народным приметам, нельзя брать в руки нож и другие острые предметы.

По гаданиям, в Лаврентьев день на человека, который употребляет в пищу мясо, может польститься дьявол. Поэтому в праздник лучше есть рыбу.

Для женщин были свои запреты в праздник. Нельзя было заниматься тяжелым физическим трудом и рукоделием, браниться с детьми и мужем. Хотя существовало поверье: если в Лаврентьев день жена легонько ударит супруга по щеке стиральной доской, то возлюбленный будет любить ее до конца жизни.

Что нужно делать в этот день:

Пришло благоприятное время для любой кропотливой работы, требующей вдумчивого и серьезного подхода. Абсолютно все изменения в финансовой сфере, при должном серьезном подходе, как никогда принесут соответствующую материальную выгоду.

В Лаврентьев день было принято молиться тем, кто испытывал проблемы с глазами. Считается, что святой Лаврентий может исцелить от проблем со зрения или избавить от слепоты.

В народе считали, что в Лаврентьев день на земле появляются ведьмы. Колдуньи со злыми намерениями могли навести порчу на людей и сделать земли для урожая бесплодными, заразить кусты и деревья болезнями. Чтобы оградить участок от ведьм, нужно воткнуть чертополох в землю по направлению в четыре части света. После праздника убирать чертополох стоит осторожно. В древности для этого приглашали знахарок.

День Ангела: Дмитрий, Иван, Константин, а самый главный именинник, конечно же Лаврентий.

Сновидения: в этот период преобладают сны о работе — как продвинуться по карьерной лестнице, наладить отношения с коллегами, начальством и прочее. Неспокойные ночные видения лишь отнимают силы, поэтому лучше меньше спать, а поутру не зацикливаться на том, что привиделось.

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